Состоялась международная конференция по направлениям и возможностям развития туризма в Туркменистане

Сегодня в отеле «Йылдыз» состоялась Международная конференция «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане».

Участники заслушали поздравительно письмо Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

«Твёрдо уверен, что конференция, проводимая в Ашхабаде – столице независимого нейтрального Туркменистана, станет важным шагом в развитии международного сотрудничества между туристическими организациями мира», — говорится в Обращении Президента.

В Международной конференции принимают участие представители министерств и ведомств Туркменистана, а также представители международных организаций.

Спикеры конференции отмечали, что развитие международного взаимодействия в сфере туризма играет важную роль во внешней политике Туркменистана. На сегодняшний день страна активно наращивает диалог с Всемирной туристической организацией, Всемирной федерацией туристических городов, развивает двустороннее и многостороннее сотрудничество с зарубежными партнёрами в области туризма.

Сегодня город Ашхабад внесен в рейтинг Всемирной федерации туристических городов, поражают красотой зданий город Аркадаг, Национальная туристическая зона «Аваза», привлекают собой природные особенности природы Каракумов и Койтендага. Все это свидетельствуют об огромном туристическом потенциале страны, подчеркивалось на конференции.

В рамках конференции участники обменялись лучшим опытом, информацией и рекомендациями по внедрению мировых стандартов в туристическую отрасль, сообщает МИЦ.