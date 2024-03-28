Посол Туркменистана в Бельгии поделился стратегиями публичной дипломатии с европейскими студентами

26 марта посольство Туркменистана в Брюсселе провело встречу со студентами и преподавателями Университета Лилля, одного из престижных университетов Франции, сообщает пресс-служба диппредставительства.

Посол Сапар Пальванов выступил с подробным брифингом, в котором он осветил приоритеты Туркменистана в области публичной дипломатии. Он подчеркнул, что страна использует как традиционные, так и новаторские методы для продвижения своего богатого культурного наследия и прогрессивных политик в Европе.

Посол рассказал о активной работе посольства в социальных сетях и его открытости к сотрудничеству с европейскими СМИ. Он отметил, что данная стратегия позволяет повысить прозрачность работы посольства и формирует более глубокое понимание общественных ценностей и приоритетов Туркменистана.

Одним из ключевых инструментов публичной дипломатии Туркменистана является система аккредитации медиа-платформ. Она позволяет журналистам из разных стран освещать события, происходящие в Туркменистане, что способствует улучшению международного имиджа страны.

Пальванов также упомянул о публикации книг, таких как недавняя работа Президента Туркменистана о городе Анау, который в 2024 году стала культурной столицей тюркского мира.

Помимо этого, посол рассказал о различных инициативах, направленных на популяризацию туркменской культуры, таких как празднование 300-летия Махтумкули Фраги. Также на брифинге были представлены видеоролики, демонстрирующие культурные выставки и акции, организованные посольством.

В завершение встречи посол провел викторину, которая позволила студентам проверить свои знания о Туркменистане.