В Туркменистане изданы новые книги к 300-летию Махтумкули Фраги

В Туркменистане выпущено несколько книжных новинок, посвященных 300-летнему юбилею поэта-классика Махтумкули Фраги. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Сборник статей под названием «Великий Махтумкули и жизнь туркмен» дает характеристику исторической эпохи, в которой жил и творил Махтумкули Фраги, раскрывает влияние его мудрой поэзии и гуманистических взглядов на нравственные ценности и духовный мир туркменского народа.

В другом сборнике «Махтумкули – источник вдохновения» собраны научные статьи, связанные с всесторонним изучением многогранного творческого наследия великого поэта и мыслителя Востока.

Монография Гурбандурды Гельдиева «Названия мест и стран в творчестве Махтумкули и их поэтика» посвящена толкованию смысла названий мест и стран, встречающихся в произведениях Махтумкули, и раскрытию их художественной ценности через поэтику.

В книге известного ученого Ахмета Маммедова «Махтумкули в литературе тюркских народов» обобщены результаты его многолетних исследований творчества Махтумкули Фраги и влияния его поэзии на культуру тюркских народов. В ней содержится информация об изучении произведений туркменского поэта-классика тюркоязычными учеными и писателями, о различных изданиях поэтических сборников Махтумкули на тюркских языках.