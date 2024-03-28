В Токио обсудили возможность открытия торгового представительства Туркменистана в Японии

В Токио состоялся туркмено-японский бизнес-форум, на котором представители двух стран обсудили возможность открытия торгового представительства Туркменистана в Японии, сообщает пресс-служба Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Мероприятие прошло в здании Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) при участии более 130 представителей бизнес-кругов Туркменистана и Японии.

На форуме выступили глава JETRO Норихико Исигуро, государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсукэ Кодзуки, а также исполнительный директор Туркмено-японского совместного комитета Масуми Хара. Они высоко оценили торгово-экономические отношения между странами и отметили растущий интерес японского бизнеса к туркменскому рынку.

Туркменская сторона подчеркнула готовность к всестороннему сотрудничеству с Японией. Было предложено изучить возможность открытия торгпредставительства Туркменистана в Токио, а также рассмотреть вопрос об открытии представительства JETRO в Ашхабаде.

Для знакомства с экспортным потенциалом Туркменистана участникам был продемонстрирован специальный видеоролик. Прозвучали предложения по организации бизнес-конференций, выставок и деловых визитов между странами. Японских предпринимателей пригласили провести очередной туркмено-японский бизнес-форум в Ашхабаде.