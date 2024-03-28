В США впервые с 80-х годов виниловые пластинки набирают популярность

Виниловые пластинки переживают возрождение. В 2023 году их продажи в США впервые с 1987 года обогнали продажи компакт-дисков. Об этом сообщает Ferra.ru со ссылкой на The Verge.

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) сообщает, что в прошлом году было продано 43 миллиона виниловых альбомов на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Это на 6 миллионов единиц и 900 миллионов долларов больше, чем у компакт-дисков, выручка от продажи которых составила всего 537 миллионов долларов.

Несмотря на более высокую цену, винил демонстрирует устойчивый рост популярности на протяжении 17 лет. Эксперты отмечают, что физические коллекции аудиозаписей вновь становятся культурным трендом, особенно среди аудиофилов и меломанов, ностальгирующих по прошлому.

В то же время компакт-диски постепенно сдают свои позиции. В 2023 году было продано на 700 000 CD меньше, чем годом ранее. Современные автомобили и компьютеры зачастую больше не оснащаются соответствующими приводами, что делает этот формат менее удобным для пользователей.

Цифровые форматы музыки по-прежнему доминируют на рынке, генерируя 84% всей выручки отрасли. В 2023 году стриминговые подписки, радиосервисы и рекламные модели принесли музыкальной индустрии рекордные 14,4 миллиарда долларов.