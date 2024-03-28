В Корее планируется широко популяризировать туристический потенциал Туркменистана

В Корее планируется широко популяризировать Туркменистан, как интересную и познавательную туристическую площадку Центральной Азии. В частности, будет подготовлен ряд докладов о Туркменистане для корейских туристических компаний и любителей путешествий.

Об этом заявила изданию CentralAsia.news в кулуарах туристического форума в Ашхабаде заведующая отделом по вопросам культурного наследия Организации городов Всемирного наследия секретариата Азиатско-Тихоокеанского региона в Республике Корея, кандидат исторических наук Джи Еин Ли.

Участница конференции приехала из города Кёнджу, она представляет городскую администрацию. Джи Еин Ли высоко оценила туристические возможности Туркменистана.

«Здесь есть много достопримечательностей, которые могут представлять огромный интерес для путешественников со всего мира. Среди них — нематериальная традиционная культура, изумительное искусство ковроделия, ахалтекинские скакуны, уникальные природные ландшафты и национальная кухня», — поделилась она.

Джи Еин Ли, как человек много где побывавший, отметила также, что в Туркменистане на мировом уровне налажена туристическая инфраструктура.

«В Ашхабаде действуют шикарные и удобные гостиницы, в городе качественные дороги и повсюду комфортный сервис. А самое главное, в Туркменистане везде без каких-либо оговорок работают законы гостеприимства. Здесь живут очень добрые и душевные люди», — говорит она.

Джи Еин Ли уже более десяти лет работает в сфере реализации направлений сохранения культурного наследия. Оценивая туристический потенциал Туркменистана, гостья из Кореи подчеркнула, что это перспективная страна в плане презентации ее на мировых туристических платформах.

«Со своей стороны я желаю больших успехов туркменским туроператорам и искренне хочу, чтобы много людей из разных стран мира увидели истинную красоту Туркменистана», — сказала она.

Напомним, что сегодня в рамках мероприятий программы «Древний Анау — культурная столица тюркского мира-2024» состоялась Международная конференция «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане».