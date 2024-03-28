В Ашхабаде состоится видеопоказ концерта BTS

31 марта в кинотеатре «Ашхабад» состоится видеопоказ концерта всемирно известной корейской группы BTS. Начало концертв в 13:00.

BTS (Bangtan Sonyeondan, 방탄소년단) – южнокорейская группа, созданная в 2010 году. Группа состоит из семи участников: RM (лидер), Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V и Jungkook.

BTS не просто музыкальная группа, а настоящий феномен. За несколько лет они прошли путь от никому неизвестных новичков до суперзвезд мировой величины.

Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра.

Справки по телефону: +993 12 93-44-83.