Всемирная туристская организация намерена активизировать сотрудничество с Туркменистаном

Всемирная туристская организация (United Nations World Tourism Organization) намерена активизировать сотрудничество с Туркменистаном, привлекая большое количество международных экспертов для создания многосторонних туристических продуктов. Об этом заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили на полях международного туристического форума в Ашхабаде, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

Генсек подчеркнул, что это его первый визит в страну, которая произвела на него самое позитивное впечатление. Он также отметил, что в Туркменистане за последние 30 лет была проделана колоссальная работа.

«Прибыв в эту замечательную страну, я получил возможность лично убедиться в плодотворности и эффективности актуальных реформ. Сегодня в Туркменистане создана высококачественная инфраструктура для активного развития туристической индустрии. Поэтому эта страна имеет огромный потенциал для привлечения туристов со всего мира», — сказал генсек.

Глава UNWTO отметил, что сейчас идет лишь начальный этап партнерства с Туркменистаном и выразил уверенность, что в перспективе будет реализовано много совместных проектов, призванных приносить выгоду стране, UNWTO и любителям туризма, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Корее планируется широко популяризировать туристический потенциал Туркменистана.

Напомним, что сегодня в Ашхабаде состоялась Международная конференция «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане».