Yug-Neftegaz – серебряный партнёр Международного инвестфорума TEIF-2024

Подготовка к Международному выездному форуму по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана (TEIF-2024) идет по плану. Форум предполагается провести 24-25 апреля текущего года в городе в Париже.

Организаторами мероприятия выступают государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит» в партнерстве с компаниями «Туркмен Форум» и GaffneyCline.

Основное внимание в рамках TEIF-2024 будет уделено ознакомлению с инвестиционными проектами, реализуемыми в энергетической, строительно-промышленной, а также транспортно-коммуникационной отраслях экономики Туркменистана.

На сегодняшний день для участия в Парижском форуме зарегистрировались уже более 10 международных делегатов, среди которых – генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс, заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан, исполнительный директор Глобального газового центра Валери Дюкро, главный экономист по энергетике в Международном энергетическом агентстве (IEA) Тим Гулд, директор BNP Paribas Констанс Шальчат и многие другие.

Стоит отметить, что участие национальных туркменских компаний и иностранных инвесторов в форуме позволит наладить диалог между двумя сторонами для привлечения инвестиций в экономику Туркменистана, а также раскроет инвестиционный потенциал ведущих отраслей экономики страны.

В рамках мероприятия инвесторам будут представлены новые проекты, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа. Проекты по возобновляемой энергетике, энергетической, строительной и транспортно-коммуникационной отраслей туркменской экономики.

Компания Yug-Neftegaz Private Limited (Сингапур) выступает серебряным партнёром в предстоящем TEIF-2024 в Париже.

Компания Yug-Neftegaz Private Limited занимает лидирующую позицию в реализации нефтегазовых проектов в различных регионах мира. Филиал компании в Ашхабаде был открыт в 2008 году и с этого момента было реализовано несколько проектов, включая бурение новых и восстановление бездействующих скважин, а также выполнение 2D и 3D сейсморазведки.

В Туркменистане компания Yug-Neftegaz Private Limited осуществляет свою деятельность по различным направлениям, включающим разведку и разработку углеводородных месторождений, переработку и трейдинг нефтепродуктов, проведение полевых геофизических исследований, бурение нефтяных и газовых скважин, аренду бурового оборудования, капитальный ремонт скважин и интенсификацию добычи, а также строительство и модернизацию нефтегазовой инфраструктуры, и обработку сейсмических данных.

Согласно данным за период 2020-2023 годов, Yug-Neftegaz Private Limited успешно завершила бурение и ввела в эксплуатацию 22 нефтяные скважины на месторождении Северный Готурдепе глубиной от 4,5 до 5,5 тысяч метров. В планах компании на последующие годы ожидается бурение 10-12 скважин в год.

Напомним, регистрация для очного участия в TEIF-2024 открыта до 5 апреля, для онлайн-участия – до 19 апреля. Организаторы оказывают визовую поддержку.

Подробная информация на сайте www.ogt-turkmenistan.com и по адресу info@turkmen-forum.com.