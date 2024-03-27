Телерадиокомпания «МИР» снимает в Туркменистане фильм о Махтумкули

Межгосударственная телерадиокомпания «МИР» снимает в Туркменистане документальный фильм о жизни и творчестве Махтумкули Фраги.

Съемки приурочены к 300-летнему юбилею со дня рождения великого поэта и мыслителя, наследие которого является неотъемлемой частью духовного мира туркмен, сообщает МИЦ.

На днях съемочная группа «МИР» провела интервью в киностудии о творчестве Махтумкули, а также посетила Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули Фраги и другие места, связанные с именем поэта-классика, отмечает источник.