Сборная Туркменистана по футболу минимально уступила Ирану в матче отбора ЧМ-2026

Футболисты сборной Туркменистана минимально уступили команде Ирана (0:1) в домашнем матче второго этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Единственный гол в прошедшей встрече забил полузащитник Мехди Гайеди, отличившийся в добавленное к первому тайму время с передачи форварда Мехди Тареми.

Главный тренер сборной Туркменистана Мерген Оразов сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем в Тегеране.

Состав сборной Туркменистана – вратарь: Рустем Ахаллыев; защитники: Гуйчмурад Аннакулиев, Абды Бяшимов, Ата Гельдыев; полузащитники: Мирза Бекназаров, Теймур Чарыев, Бегмырат Байов, Язгылыч Гурбанов; нападающие: Дидар Дурдыев, Алибек Абдырахманов, Арсланмурад Аманов (к).

После 4 сыгранных туров Иран занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав 10 очков. Туркменистан располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 1 очко.

В следующем туре второго отборочного раунда ЧМ-2026, 6 июня, подопечные главного тренера Мергена Оразова сыграют с национальной командой Узбекистана.