Представительство авиакомпании «Туркменистан» в Турции запустило официальный сайт

Представительство национального авиаперевозчика Туркменистана Turkmenistan Airlines в Турции запустило официальный сайт на турецком языке, сообщает МИЦ.

Через сайт можно приобрести билеты на рейсы авиакомпании «Туркменистан» с помощью международных банковских карт, которые действуют в платежных системах Visa, Mastercard, PayTR и др.

В настоящее время действует также сайт генерального агента Turkmenistan Airlines в России, через который можно приобрести авиабилеты через платежную систему «Мир».

На официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» также можно приобрести билеты онлайн с помощью банковских карт, работающих в национальной платежной системе «Алтын асыр».