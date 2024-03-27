Мумбаи возглавил список азиатских мегаполисов по числу миллиардеров

Индийский мегаполис Мумбаи (штат Махараштра) обошел Пекин и стал лидером среди городов Азии по числу проживающих миллиардеров. Это следует из исследования рейтингового агентства Hurun India, сообщает ТАСС.

В Мумбаи сейчас проживает 92 миллиардера, что на одного больше, чем в Пекине. В целом по числу миллиардеров Китай все еще опережает Индию: 814 против 271.

В мировом рейтинге Мумбаи занимает третье место после Нью-Йорка (119 человек) и Лондона (97 человек).

Как отмечается в исследовании, с начала 2024 года число миллиардеров в Мумбаи выросло на 26, а в Пекине – сократилось на 18. Общее состояние миллиардеров Мумбаи оценивается в $445 млрд.

Большинство индийских миллиардеров сделали свое состояние в сфере энергетики, фармацевтики и на рынке недвижимости.

Самым богатым человеком Мумбаи и всей Индии остается Мукеш Амбани, владелец холдинга Reliance Industries. В список также входят Гаутам Адани, глава консалтинговой IT-компании HCL Шив Надар, владелец Индийского института сыворотки, производящего вакцины, Сайрус Пунавалла, управляющий директор фармацевтической компании Sun Pharmaceuticals Дилип Шанхви, девелопер Мангал Прабхат Лодха, промышленник Кумар Мангалам Бирла.