Минобразования Туркменистана выступило с заявлением по поводу действия некоторых нормативных актов

Министерство образования Туркменистана распространило информацию, согласно которой в «Порядок признания в Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании, выданных в иностранных государствах» не вносились изменения и дополнения. Документ был утвержден Постановлением Президента Туркменистана №1176 от 16 марта 2019 года.

В ведомстве также сообщили, что не было внесено правок и в «Руководство по применению Порядка признания в Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании, выданных в иностранных государствах». Данное руководство было утверждено Приказом №80 министра образования Туркменистана от 29 марта 2019 года и зарегистрировано Министерством юстиции 13 апреля 2019 года под №1212.

В Минобразования Туркменистана подтвердили, что указанные нормативные акты продолжают действовать в первоначальной редакции.