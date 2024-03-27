Батыр Мурадов: Анау – древний город, устремлённый в будущее

Главный редактор газеты Türkmen dünýäsi, доктор педагогических наук Батыр Мурадов рассказал о новой книге Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet («Анау – культура из глубин тысячелетий»), сообщает издание Vestiabad.ru.

Новая книга, изданная на трех языках, представляет собой научно-популярный труд, в котором освещается история древнего города Анау, достижения Ахалского велаята и анализируется литературное наследие Махтумкули Фраги.

Эти темы выбраны автором не случайно, так как в 2024 году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в Туркменистане проводятся торжества в честь объявления древнего города Анау «Культурной столицей тюркского мира» и 300-летия со дня рождения туркменского классика Махтумкули Фраги.

В книге приводятся сведения из трудов известных учёных, рассказывающие о научных открытиях на древней туркменской земле. Она основана на опыте, воспоминаниях и взглядах автора, а также наставлениях деда Мяликгулы ага и великих учений отца – Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Произведение состоит из введения, трёх глав и заключения, иллюстрировано фотографиями. Первая глава посвящена истории Анау, вторая – взаимосвязи событий, связанных с Анау и Махтумкули, третья – преобразованиям в Ахалском велаяте.

Мурадов отметил, что книга окажет неоценимую помощь учёным при подготовке диссертаций, монографий и пособий, связанных с затронутыми в ней темами.