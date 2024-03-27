Афганистан хочет провести еще одну выставку товаров в Туркменистане

В Министерстве промышленности и торговли Афганистана заявили о желании провести еще одну выставку товаров в Туркменистане, а также других странах региона, сообщает МИЦ.

Ведомство сообщило о планах организовать в новом году более 30 выставок как внутри страны, так и за ее пределами. Все выставки будут направлены на содействие росту и развитию торговли Афганистана с соседними государствами и другими странами.

Помимо Туркменистана, Афганистан намерен провести выставки в Казахстане, Узбекистане, Иране, Турции, России и ряде других стран. Такие планы связаны с успехом афганских производителей на выставке, прошедшей 4-6 марта в Туркменистане, где были подписаны контракты между сторонами.

Организация выставочной деятельности рассматривается Министерством как важное направление для наращивания экспортного потенциала Афганистана и укрепления торгово-экономических связей с партнерами в регионе.