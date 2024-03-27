Амир Галенои прояснил ситуацию с нападающим сборной Ирана Сердаром Азмуном

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои поделился ожиданиями от предстоящего матча с Туркменистаном в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2026 года и Кубка Азии 2027 года.

Галенои отметил значительные позитивные изменения в городской среде и чистоте Ашхабада по сравнению с предыдущим визитом. Это уже его третий приезд в столицу Туркменистана.

Касательно присутствия звездного нападающего Сардара Азмуна в составе, главный тренер пояснил: «Сердар – игрок международного уровня. После травмы, полученной в первом матче, он приехал в Туркменистан вместе с национальной сборной Ирана для продолжения лечения. Кроме того, Азмун испытывает большую любовь к туркменскому народу».

Говоря об ответном матче, наставник иранской команды подчеркнул, что результат первой игры уже в прошлом, и его подопечные полностью сосредоточены на предстоящей встрече. «Играя дома, при поддержке своих болельщиков, Туркменистан будет мотивирован добиться успеха, – сказал Галенои. – Но и мы настроены одержать победу».

На вопрос о совете молодым футболистам Туркменистана Галенои ответил: «В футболе важны несколько аспектов. Во-первых, правительство должно обеспечить необходимую инфраструктуру для развития молодежи. Затем клубы обязаны создать условия для раскрытия талантов. Но для достижения успеха игроку необходимы честность, дисциплина в личной и профессиональной жизни, а также следование поставленной цели. Однако прежде всего человек должен быть полезен обществу, и лишь после этого становиться футболистом».

Напомним, 26 марта сборная Туркменистана примет команду Ирана в рамках 4-го тура второго отборочного раунда на ЧМ-2026 и Кубок Азии-2027. Встреча пройдет на стадионе «Ашхабад» и начнется в 20:00 по местному времени. Судейскую бригаду на этот поединок возглавит 36-летний арбитр из Таиланда Сивакорн Пу-удом.