Турецкая Çalık Enerji получила финансовую гарантию для строительства электростанции в Туркменистане

Турецкая компания Çalık Enerji получила финансовую гарантию от немецкого банка Commerzbank и швейцарского экспортно-кредитного агентства (ЭКА) на сумму $586 млн для строительства парогазовой электростанции мощностью 1574 МВт в городе Туркменбаши Балканского велаята Туркменистана. Об этом сообщает МИЦ.

Строительство крупного энергетического объекта продлится 40 месяцев. В течение этого периода Commerzbank будет выпускать контрактные облигации от имени Çalık Enerji бенефициару — государственной энергетической компании Туркменистана.

Швейцарское экспортно-кредитное агентство SERV обеспечивает поддержку экспорта электрооборудования из Швейцарии, предоставляя встречную гарантию, покрывающую около половины общей стоимости строительства электростанции.

28 октября минувшего года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, разрешающее Türkmenenergo заключить контракт с турецкой Çalik Enerji на строительство электростанции мощностью 1574 МВт в Туркменбаши. Согласно документу, объект должен быть сдан в эксплуатацию в мае 2027 года.