Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 46,1 млн долларов

Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 46,1 млн долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила свыше 46 миллионов 102 тысяч долларов США.

За иностранную валюту представители деловых кругов Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Афганистана и Мальты закупили масло базовое, мазут топочный малосернистый, сжиженный газ, выработанные на технологических установках Госконцерна «Туркменнебит», а также карбамид производства ГК «Туркменхимия».

Также были реализованы хлопчатобумажная пряжа, корни и корневища солодки. Страны-покупатели: ОАЭ, Турция, Германия.

Местные предприниматели на внутренний рынок закупили полипропилен, нефтяной дорожный битум и смесовый парафиновый гач (ГК «Туркменнебит»), а также ковры ручной работы, хлопчатобумажную пряжу, напиток чайный с солодковым корнем на общую сумму более 19 миллионов 681 тысячи манатов.

Всего была зарегистрирована 21 сделка, сообщает ТДХ.