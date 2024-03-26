Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 46,1 млн долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила свыше 46 миллионов 102 тысяч долларов США.

За иностранную валюту представители деловых кругов Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Афганистана и Мальты закупили масло базовое, мазут топочный малосернистый, сжиженный газ, выработанные на технологических установках Госконцерна «Туркменнебит», а также карбамид производства ГК «Туркменхимия».

Также были реализованы хлопчатобумажная пряжа, корни и корневища солодки. Страны-покупатели: ОАЭ, Турция, Германия.

Местные предприниматели на внутренний рынок закупили полипропилен, нефтяной дорожный битум и смесовый парафиновый гач (ГК «Туркменнебит»), а также ковры ручной работы, хлопчатобумажную пряжу, напиток чайный с солодковым корнем на общую сумму более 19 миллионов 681 тысячи манатов.

Всего была зарегистрирована 21 сделка, сообщает ТДХ.