Рашид Мередов и Султанбай Раев обсудили организацию совместных мероприятий Туркменистана и ТЮРКСОЙ

Сегодня в здании МИД Туркменистана прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией во главе с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султанбаем Раевым, прибывшей для участия в торжественных мероприятиях, посвященных объявлению города Анау культурной столицей тюркского мира 2024 года.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями по проведению совместных мероприятий, приуроченных к объявлению древнего туркменского города Анау – культурной столицей тюркского мира и объявлению 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

В данном случае важной темой разговора стала популяризация творчества великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги, а также культурная значимость древнего туркменского города Анау на различных международных платформах, таких как ТЮРКСОЙ, ООН, ЮНЕСКО и других.

В завершении стороны выразили удовлетворение подготовкой насыщенной программы мероприятий. Р.Мередов заверил, что Туркменистан нацелен на расширение комплексной работы по кооперации с Международной организацией тюркской культуры, отмечает источник.