Посол Туркменистана обсудил научное сотрудничество с Университетом Цукуба

В Посольстве Туркменистана в Японии состоялась встреча с делегацией Университета Цукуба, на которой были обсуждены перспективы научного сотрудничества и возможности реализации совместных исследовательских проектов, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов встретился с вице-президентом и исполнительным директором по совместным исследованиям Университета Цукуба Канахо Ясунори. Ключевой темой обсуждения стали вопросы проведения совместных научных исследований.

Стороны выразили заинтересованность в налаживании тесного партнерства в области научных разработок, обмена опытом и знаниями, а также организации совместных мероприятий научно-практического характера.