Мерген Оразов поделился ожиданиями от матча сборной Туркменистана с Ираном

Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Ираном в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2026 года и Кубка Азии 2027 года.

– За счет каких ресурсов или инструментов Туркменистан может рассчитывать на положительный результат?

– Результат первой игры, безусловно, неудовлетворительный. Я говорил это и на пресс-конференции в Тегеране, но мы должны учитывать высокий класс игроков сборной Ирана. Перед матчем я сказал, что если мы сыграем как команда, то сможем приблизиться к их уровню, но если выйдем как индивидуальные игроки – они окажутся сильнее. К сожалению, наша оборона допустила ошибки, за малейшие из которых Иран сразу же наказывал нас. Конечно, такой результат неприемлем. Я хочу пояснить, что это не оправдание, а просто объяснение нашего процесса работы. Мы стремимся к современному атакующему футболу, пытаемся контролировать мяч, атаковать через короткие и средние передачи. По статистике, владение мячом было примерно равным – 50 на 50, качество передач было отличным. Эти показатели демонстрируют, что мы движемся в правильном направлении. В настоящий момент наша команда находится в процессе тактического обновления и перестройки игры. Поэтому нам требуется некоторое время. Но повторюсь, дома мы не можем играть так же, как в гостях. Дома, при поддержке наших болельщиков, родных и близких, мы постараемся показать совершенно другую игру. За счет правильного настроя, самоотдачи и грамотной агрессии. Я вижу, что ребята настроены на эту игру, поэтому надеемся на хороший результат.

– Прокомментируйте замены, которые вы сделали перед ответной игрой. Все ли они вынужденные или есть и тактические?

– К сожалению, все замены вынужденные. Было слишком много травмированных игроков: Мингазов, Чарыев, Бяшимов, Джумаев, Ходжамаммедов. Из-за травм выбыло 5 футболистов, поэтому мы пригласили игроков из клуба «Аркадаг». В принципе, это хорошее усиление, достойная замена, поэтому мы надеемся, что это принесет свои плоды.

– Каково состояние Эльмана Тагаева и Ильи Тамуркина?

– Здесь дело не только в восстановлении после травм, но и в игровом тонусе. После перерыва из-за травмы игроку требуется время, чтобы набрать форму. В сборную необходимо вызывать футболистов, которые находятся в рабочем состоянии и уже играют в чемпионате. Насколько мне известно, Эльман Тагаев пока еще не тренируется, а Илья Тамуркин понемногу начал заниматься, но к матчу, к сожалению, не готов.

– Как чувствует себя команда после такого результата в Тегеране?

– Мы обсудили с ребятами имеющиеся ошибки и пути их исправления. Как я уже сказал, есть позитивные моменты. А счет, на мой взгляд, не соответствует игре. Малейшие оплошности сразу же наказывались. Мы работаем над тем, чтобы понять эти ошибки и осознать, что можно играть по-другому, лучше и более организованно. Мы поработали над стандартными положениями, после которых в Тегеране пропустили три гола. Конечно, расстроились, но затем встали и продолжили работать. Вот наш настрой.

– Ощущаете ли вы на себе какое-либо давление?

– Мы обсуждали этот вопрос с руководством. Они понимают, у нас есть свои цели, мы готовимся к чемпионату Азии. На этот турнир необходимо выйти через квалификацию, куда мы и стремимся, чтобы затем показывать качественный футбол. Этот процесс еще продолжается. Руководство нас поддерживает и понимает. Но, как я уже сказал, дома мы не готовы и не хотим играть с таким счетом.

– Вы упомянули, что находитесь в постоянном диалоге с руководством. Изменились ли задачи после недавней смены председателя Федерации футбола, или курс остался прежним? (В настоящее время пост председателя ФФТ временно занимает Бердымурад Нурмурадов, сменивший на посту – Арслана Айназарова – прим. Turkmenportal).

– Вектор остался тот же. Улучшить сборную, внедрить современный футбол и добиваться результатов в будущем.

Напомним, 26 марта сборная Туркменистана примет команду Ирана в рамках 4-го тура второго отборочного раунда на ЧМ-2026 и Кубок Азии-2027. Встреча пройдет на стадионе «Ашхабад» и начнется в 20:00 по местному времени. Судейскую бригаду на этот поединок возглавит 36-летний арбитр из Таиланда Сивакорн Пу-удом.