Делегация Туркменистана участвовала в 148-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве

Делегация Туркменистана под руководством председателя Меджлиса Дуньягозель Гулмановой приняла участие в работе 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве, Швейцария. Визит был нацелен на укрепление сотрудничества Туркменистана с МПС и продвижение миротворческих инициатив страны, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

23 марта делегация выступила на Форуме женщин-парламентариев, где Гулманова рассказала о мерах по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане, включая реализацию Национального плана на 2021-2025 годы. Она также провела встречу с президентом МПС Тулией Аксон, на которой обсудила перспективы сотрудничества, в том числе с Танзанией.

24 марта туркменская делегация выступила на заседании Ассамблеи МПС, где проинформировала о принятой ООН по инициативе Туркменистана резолюции об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия. Было озвучено приглашение к участию в предстоящей региональной конференции, организуемой совместно с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

Во встрече с генеральным директором МПС Мартином Чунгонгом стороны обсудили важность координации усилий для решения глобальных вызовов и возможность представительства Туркменистана в руководящих органах организации. Члены делегации также участвовали в Форуме молодых парламентариев.