В Румынии по инициативе Туркменистана прошла выставка по случаю Международного дня Новруз

По инициативе посольства Туркменистана в Румынии совместно с дипломатическими миссиями Индии, Ирана, Казахстана и Турции в Бухаресте была организована выставка, посвященная празднованию Международного дня Новруз.

Мероприятие ознаменовало приход весны и пробуждение природы, символизируя мир, согласие, добрососедство и дружбу между народами, сообщается в пресс-релизе туркменского диппредставительства в Румынии.

На церемонии открытия присутствовали главы и сотрудники дипмиссий, аккредитованных в Румынии, представители министерств и ведомств, деятели культуры, туркменские и иностранные студенты, местные жители, а также представители румынских СМИ.

С приветственными речами выступили Государственный секретарь Министерства культуры Румынии Диана Бачуна, послы стран-организаторов и менеджер Национального музея деревни им.Димитрие Густи Паулина Попоиу. Затем последовал концерт с национальными музыкальными и фольклорными номерами.

Центральной частью мероприятия стала выставка, посвященная культурному наследию стран-участниц. На стенде Посольства Туркменистана были представлены элементы туркменской культуры, национальные костюмы, ковры, музыкальные инструменты и издания о стране.

Замыкала экспозицию площадка «Кухня Новруза» с традиционными блюдами стран-участниц. Праздник Новруз, дошедший до наших дней через века, продолжает объединять народы, призывая к дружбе, братству и новым свершениям.