В МИД Сингапура прошла встреча с послом Туркменистана

На днях в здании министерства иностранных дел Республики Сингапур состоялась встреча посла Туркменистана в Республике Корея и Сингапуре Б.Дурдыева с министром канцелярии премьер-министра Мохамад Малики бин Османом.

Стороны рассмотрели вопросы по укреплению и развитию сотрудничества между двумя странами, сообщает МИД Туркменистана.

Посол Б.Дурдыев рассказал о масштабных мероприятиях, намеченных к проведению в рамках года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», а также о процессе успешной реализации второй фазы проекта строительства «умного» города Аркадаг.

Стороны отметили необходимость в укреплении торгово-экономического партнёрства и в качестве перспективных аспектов назвали топливно-энергетический комплекс, транспорт и логистику, химическую индустрию, промышленность, сельское хозяйство, вопросы экологии и охраны окружающей среды.

Министр поблагодарил туркменскую сторону за оказываемую поддержку в продвижении кандидатуры Республики Сингапур в международных организациях, выразив готовность продолжать вносить свой вклад в дело укрепления взаимных отношений и сотрудничества с Туркменистаном, отмечает источник.