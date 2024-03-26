Во время школьных каникул цирк в Ашхабаде дает по два представления ежедневно

В дни весенних школьных каникул на арене Государственного цирка Туркменистана ежедневно проходят по два представления.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», чтобы поддержать интерес зрителей, творческий коллектив цирка постоянно обновляет номера программы.

Но такие номера, как «Чарли Чаплин на катушке» или «Свободные кони», зрители всегда встречают с радостью.

В новой программе много номеров с клоунадой. Пена Муратдурдыев выступил с новым номером: тореадор, который красной тряпкой дразнит свирепого быка.

В какой-то миг мужество оставило тореадора, и со страха он оказался на коленях у зрительницы. В конце-концов горе-тореадор оседлал быка и победителем покинул сцену.

Ровшан Меляев со своей репризой стал звездой представления. Он тесно контактировал со зрителями, устраивал соревнования между секторами.

Живая музыка добавила атмосферность в его выступление. В цирке стоял гвалт, как порой на школьных переменах, но только в несколько раз громче. Как отмечает источник, некоторые мальчишки повторно пришли сюда ради этого номера.

Цирковую программу завершают участники группы национальных конных игр «Галкыныш» с потрясающим номером «На дорожке».