Арсланмурат Аманов рассказал о настрое сборной Туркменистана на матч против Ирана

Капитан сборной Туркменистана по футболу Арсланмурат Аманов поделился ожиданиями от предстоящего матча против Ирана в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2026 года и Кубка Азии 2027 года.

– Расскажите, в каком состоянии команда перед этим матчем и как проходила подготовка?

– Прежде всего, мы понимаем, что соперник очень опытный. Тренер дал нам четкие тактические установки – действовать компактно, играть на коротких передачах и полагаться на командную сплоченность. Мы также уделили много внимания стандартным положениям, следуя указаниям тренера, которые необходимо будет исполнить в завтрашнем матче. Завтра мы выйдем единой командой, готовой биться до конца. Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы добиться положительного результата.

– А есть ли планы пробивать издали, как в памятном матче против Японии на Кубке Азии 2019 года?

– Будем только рады, если представятся такие моменты. В каждом матче мы стремимся наносить опасные удары и забивать голы. Но не всегда игра складывается соответствующим образом. Надеемся, что завтра возникнут подходящие ситуации, и мы ими воспользуемся.

Напомним, 26 марта сборная Туркменистана примет команду Ирана в рамках 4-го тура второго отборочного раунда чемпионата мира 2026 и Кубка Азии 2027. Матч пройдет на столичном стадионе «Ашхабад» и начнется в 20:00 по местному времени. Главным арбитром назначен 36-летний рефери из Таиланда Сивакорн Пу-удом.