Ученые: общение с природой повышает самооценку и искренность человека

Британские психологи из Саутгемптонского университета провели исследование, посвященное влиянию природного окружения на психическое здоровье человека. В научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP) были опубликованы результаты, которые показали новые положительные эффекты от пребывания в дикой местности на ментальное здоровье. Об этом сообщает gazeta.ru.

Особое внимание в исследовании было уделено аутентичности – ощущению человеком своего истинного «я». Это чувство предполагает осознание своих чувств, убеждений и желаний, а также поведение в соответствии с собственными ценностями и потребностями, честность и искренность.

Ученые провели серию из 12 исследований, которые включали онлайн-опросы и практические занятия. Участники экспериментов отвечали на вопросы о своем отношении к природе и мироощущении, а также описывали свои чувства от пребывания в городской среде, в парках и за городом.

В результате исследований было установлено, что связь между природой и самоощущением человека опосредована несколькими механизмами. Пребывание за городом повышает самооценку и внимательность, а также дает человеку уверенность в своих силах, снижая симптомы тревоги, стресса и депрессии.

Стоит отметить, что эта связь была одинакова для различных демографических групп, независимо от возраста, пола и социально-экономического статуса.