Туркменские школьники получат более 155 тысяч ноутбуков в новом учебном году

Более 155 тысяч первоклассников Туркменистана получат в подарок ноутбуки в 2024-2025 учебному году. Об этом на заседании правительства страны по видеосвязи сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов, передает электронное издание «Туркменистан: Золотой век».

По его словам, в текущем году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», планируется обеспечить ноутбуками 155 тысяч 641 первоклассников.

В настоящее время подготовлены образцы компьютеров «Bilimli», технические характеристики которых проанализированы соответствующими министерствами, получены сертификаты стандартов их качества.

В данном контексте вице-премьер представил на рассмотрение главы государства проект соответствующего Постановления.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране успешно реализуется образовательная политика, создаются благоприятные условия для получения современного воспитания и образования молодым поколением, разбирающимся в инновационных технологиях, для формирования специалистов с широким мировоззрением.

В целях успешного продолжения реформ в этом направлении, а также вручения компьютеров-ноутбуков в подарок ученикам, которые будут приняты в 2024-2025 учебном году в первые классы средних общеобразовательные школ страны, глава государства подписал Постановление «О закупке Министерством образования Туркменистана компьютеров-ноутбуков» и отправил его по цифровой системе вице-премьеру, поручив проконтролировать исполнение данного документа.