Туркменистан заинтересован в расширении двусторонних связей с Албанией

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Албании Байраму Бегаю и народу страны по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

– Отметив, что отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное доверие, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул заинтересованность Туркменистана в расширении двусторонних связей и выразил уверенность в дальнейшем развитии межгосударственного сотрудничества в интересах обоих народов в результате совместных усилий, – говорится в сообщении Государственного информационного агентство Туркменистана.

Пользуясь возможностью, Сердар Бердымухамедов выразил Байраму Бегаю искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Албании – дальнейшего прогресса и процветания.