Новый парк «Саглык» будет построен в городе Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в город Аркадаг ознакомился с проектом парка «Саглык» («Здоровье»), запланированного к возведению в новом городе.

Также Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами строящихся в новом городе парков, многофункционального стадиона и объектов дорожно-транспортной системы, сделав некоторые замечания и соответствующие коррективы.

Национальный Лидер заслушал информацию об особенностях объектов дорожно-транспортной инфраструктуры города Аркадаг, системы освещения, запланированной к установке вдоль улиц.

На месте состоялось рабочее совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы возведения объектов в рамках второй очереди застройки города и обеспечения жильём его жителей.

Гурбангулы Бердымухамедов поручил обеспечить внедрение инновационных и нанотехнологий на всех объектах и в жилых домах, а также совершенствовать деятельность в этой сфере, сообщает МИЦ.