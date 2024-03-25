Назначен новый руководитель агентства Türkmendeňizderýaýollary

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания Правительства утвердил назначение Батыра Аннаева на должность руководителя агентства Türkmendeňizderýaýollary Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров. Он сменил на этом посту Аннадурды Косаева, который был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщает TDH.

Глава государства в соответствии с постановлением общего собрания акционеров агентства Türkmendeňizderýaýollary назначил Батыра Аннаева руководителем этого агентства, освободив его от должности заместителя Генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций.

Новый руководитель агентства Türkmendeňizderýaýollary выразил Президенту Туркменистана искреннюю признательность за оказанное доверие и заверил, что будет прилагать все усилия для реализации транспортной политики, заложенной инициативами главы государства. Президент Туркменистана, в свою очередь, пожелал Аннаеву успехов на новой ответственной должности.