Мерген Оразов сделал 5 замен в сборной Туркменистана перед ответной игрой с Ираном

Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов произвел пять замен в составе команды, готовящейся к ответной игре с Ираном в рамках отборочного цикла ЧМ-2026.

В расположение национальной команды вызваны голкипер «Аркадага» Рахат Джапаров, защитники Ыхлас Тойджанов и Мейлис Дурдыев, а также полузащитники Вельмурад Баллаков и Бегенч Акмамедов, сообщила пресс-служба туркменской команды.

Вызванные игроки заменят травмированных Руслана Мингазова, Расула Чарыева, Вепу Джумаева, Хакмухаммета Бяшимова и Доврана Ходжамаммедова.

Ответный поединок Туркменистан – Иран состоится 26 марта на столичном стадионе «Ашхабад». Начало встречи запланировано на 20:00 по местному времени. Билеты на матч можно приобрести в кассах арены ежедневно с 9:00 до 21:00. Стоимость входного билета составляет 30 манатов.

Судейскую бригаду на этот поединок возглавит 36-летний арбитр из Таиланда Сивакорн Пу-удом. Ассистентами рефери будут Равут Накарит и Танате Чучуэн, также представляющие Таиланд. Резервным судьей назначен Тормпхонг Сомсинг.

После трех сыгранных туров отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Туркменистана занимает 4-е место в группе Е. На старте квалификации туркменские футболисты уступили дома Узбекистану 1:3, затем сыграли вничью 2:2 на выезде с Гонконгом и потерпели поражение со счетом 0:5 в гостевом матче против Ирана.