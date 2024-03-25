Культурная дипломатия через призму истории: Анау – центр тюркского мира в 2024 году

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в своих выступлениях неоднократно отмечал, что для широкого распространения информации о Туркменистане и туркменском народе, необходима реализация культурной дипломатии, пишет издание Vestiabad.ru.

Преподаватель Института международных отношений министерства иностранных дел Туркменистана Тылла Бабаева рассказала, что в реализации своей культурной дипломатии страна большое внимание уделяет наращиванию партнёрства c международными структурами, в частности с ТЮРКСОЙ – международной организацией, объединяющей тюркские государства. Это обусловлено богатым историческим и культурным наследием туркменского народа, внесшего значительный вклад в развитие тюркской цивилизации.

В культурно-гуманитарном сотрудничестве страны важное место занимает сотрудничество с ТЮРКСОЙ, чья деятельность нацелена на укрепление связей между тюркоязычными государствами.

По решению Международной организации тюркской культуры городу Анау в 2024 году присвоен статус Культурной столицы тюркского мира. Это звание стало признанием богатого исторического и культурного наследия одного из древнейших очагов цивилизации на территории современного Туркменистана.

Благоприятное расположение в предгорьях Копетдага способствовало развитию земледелия и оседлого образа жизни в Анау начиная с IV тысячелетия до нашей эры. Археологические раскопки, проведенные в начале ХХ века американским ученым Р.Пампелли, принесли сенсационные находки, ставшие мировой сенсацией. Среди артефактов были обнаружены остатки зерен возделываемой местными жителями пшеницы возрастом 5 тысяч лет.

Анау явился одним из первых в истории человечества центров возникновения земледелия и производства хлеба из пшеничной муки. На протяжении тысячелетий это поселение достигло высокого уровня развития культуры, архитектуры и строительства. Археологи обнаружили прекрасные образцы керамики и фаянса, а также многочисленные металлические и костяные изделия, подтверждающие высокие ремесленные навыки древних анаувцев.

Сегодня уникальный музей «Ак бугдай» (Белая пшеница) стал символом преемственности туркменского народа духовным традициям предков. Его экспозиции повествуют об истоках и развитии земледелия в долине Копетдага. Главной реликвией музея являются легендарные зерна пшеницы возрастом 5 тысяч лет, найденные Пампелли.

В 2024 году Туркменистан проведет масштабную программу мероприятий, связанных со статусом Анау как Культурной столицы тюркского мира. Ожидаются форумы, выставки, концерты, кинофестивали с участием деятелей культуры тюркоязычных стран. Ключевыми событиями станут международная научная конференция по культурному наследию, театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, молодежный форум и другие.

Эти мероприятия призваны активизировать культурное сотрудничество в тюркском мире и содействовать дальнейшему развитию богатого культурного наследия.