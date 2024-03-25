Киллиан Мёрфи возвращается к роли Томаса Шелби в полнометражном фильме «Острые козырьки»

Стивен Найт, создатель популярного сериала «Острые козырьки», поделился новостью: Киллиан Мёрфи снова сыграет роль харизматичного гангстера Томаса Шелби в полнометражном продолжении истории. Об этом сообщает Film.ru со ссылкой на Deadline.

Съёмки фильма начнутся уже в сентябре 2024 года в Бирмингеме, в районе Дигбет.

Мёрфи блистал в роли Шелби на протяжении шести сезонов сериала (2013-2022), и его возвращение к этому культовому персонажу не может не радовать фанатов.

Сюжет и дата релиза полнометражного фильма пока держатся в секрете.

Netflix тем временем работает над двумя спин-оффами «Острых козырьков».