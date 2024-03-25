Для «Туркменпочты» построят новое административное здание

В Ашхабаде построят новое современное административное здание национальной компании почтовой связи «Туркменпочта». Согласно проектной документации, новый объект будет включать пять этажей с техническими и серверными помещениями, рабочими кабинетами операторов, большим залом для обслуживания клиентов и конференц-залом, оснащенными передовыми системами связи.

Информацию об этом озвучил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев в ходе очередного заседания Правительства, сообщает TDH.

На прилегающей территории площадью 2,24 гектара планируется разместить вспомогательные здания, спортивную площадку, резервуары для воды и автостоянку. Реализация данного проекта создаст возможности для внедрения цифровых систем и передовых технологий в оказание почтовых услуг населению.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность укрепления материально-технической базы отечественного транспортно-коммуникационного комплекса. Строительство нового административного здания «Туркменпочты» позволит значительно повысить качество и оптимизировать почтовые услуги в стране, отметил глава государства.