В Туркменистане отметят трехлетие образования Благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова

Рабочее совещание, проведенное Национальным Лидером туркменского народа, было посвящено вопросам подготовки к мероприятиям по случаю трёхлетия со дня создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает МИЦ, также обсуждались вопросы связанные с дальнейшей работой Фонда.

В частности, было отмечено, что 29 марта в городе Аркадаг запланированы масштабные культурно-массовые мероприятия в честь трёхлетия образования Благотворительного фонда.

Прозвучала информация, что за счёт средств Фонда была отправлена гуманитарная помощь детям, пострадавшим в результате несчастных случаев в разных странах мира.

Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что забота о здоровье туркменистанцев, особенно детей, находится в центре постоянного внимания государства, подчеркнул, что оказываемые медицинские услуги должны соответствовать международным стандартам. Большое значение следует придавать постоянному повышению квалификации врачей.

Также Национальный Лидер подчеркнул важность проведения среди ребят, находящихся на лечении, творческих конкурсов. В частности, целесообразно организовать конкурс рисунков и разместить их в музее Фонда.