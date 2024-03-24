Hyundai Engineering – серебряный партнёр TEIF-2024

Подготовка к Международному форуму по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF-2024), который состоится 24-25 апреля в Париже, идет по плану, сообщили Turkmenportal в оргкомитете инфестфорума.

Напомним, организаторами престижного мероприятия выступают государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит» в партнерстве с компаниями «Туркмен Форум» и GaffneyCline.

Цель Парижского форума – привлечение прямых иностранных инвестиций во все отрасли экономики Туркменистана, связанные с нефтегазовой промышленностью, энергетикой, строительством, транспортом и коммуникациями.

Уже более 100 международных делегатов зарегистрировались для участия. В числе подтвержденных высокопоставленных докладчиков представители таких авторитетных организаций, как ОПЕК, ЕЭК ООН, МЭА, BNP Paribas и другие.

Серебряным партнером форума выступает южнокорейская Hyundai Engineering – глобальная инжиниринговая компания, предоставляющая инженерные решения в различных областях по всему миру. С 1974 года Hyundai Engineering стремится создавать ценности, основанные на многолетнем опыте, передовых технологиях и таланте сотрудников.

В Туркменистане компания работает более 10 лет, реализовав ряд крупных проектов. В частности, в 2013 году на газовом месторождении «Галкыныш» построена установка сероочистки газа. В рамках сотрудничества с LX International Corporation компания Hyundai Engineering запустила несколько новых технологических установок на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

В 2018 году совместно с LX International Corporation и TOYO Engineering Corporation компания Hyundai Engineering завершила строительство газохимического комплекса по производству 386 тыс. тонн полиэтилена высокого давления и 81 тыс. тонн полипропилена в год. Данная продукция производится на базе передовых и экологически безопасных технологий. Строительство осуществлялось в поселке Киянлы, на западе Туркменистана

На этапе проектирования Киянлынского комплекса Hyundai Engineering получила специальную награду от Trade-Export-Finance (Великобритания) за один из десяти лучших экологически чистых проектов в Европе и Евразии в 2014 году.

За годы работы в Туркменистане Hyundai Engineering зарекомендовала себя как надежный партнёр, которому с уверенностью можно доверить выполнение самых сложных проектов.

Напомним, регистрация для очного участия в TEIF-2024 открыта до 5 апреля, для онлайн-участия – до 19 апреля. Организаторы оказывают визовую поддержку.