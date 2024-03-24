Туркменистан готов оказать помощь пострадавшим в «Крокусе» россиянам

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе сегодняшнего телефонного разговора с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко выразил искренние соболезнования от себя и от имени Президента Туркменистана в связи с произошедшей вчера трагедией в «Крокусе».

Гурбангулы Бердымухамедов попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого ужасного теракта.

«Мы с Вами давние друзья и в течение многих лет работаем вместе во имя укрепления дружбы народов Туркменистана и Российской Федерации. Поэтому в такой трудный час Вы полностью можете рассчитывать на братскую поддержку Туркменистана», – подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.

С туркменской стороны была озвучена готовность предоставить врачебную помощь, направить лекарственные препараты, перевязочные материалы и другие необходимые предметы.

Особо была подчёркнута готовность предоставления всяческого содействия пострадавшим детям. Как отмечалось, в Туркменистане им будут созданы все условия для физической и психологической реабилитации в самых современных медицинских и оздоровительных центрах страны. При этом будут использованы все возможности Благотворительного Фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе беседы подчёркивалось, что для Туркменистана Россия всегда была и остаётся добрым соседом, другом, стратегическим партнёром, сообщает ТДХ.