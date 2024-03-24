Посольство Туркменистана в РФ провело в МГИМО мероприятие по случаю 300-летия Махтумкули

Круглый стол, посвященный 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, провело Посольство Туркменистана в России совместно с обществом туркменских студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В атриуме МГИМО также были развернуты выставка декоративно-прикладного искусства, картин и книг о Туркменистане и фотовыставка «Страна, о которой мечтал Махтумкули Фраги».

В рамках мероприятия состоялась встреча посла Э.М. Айдогдыева и ректора МГИМО А.В. Торкунова.

В завершении мероприятия гости отведали блюда национальной туркменской кухни, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Москве.