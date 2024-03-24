Посольство России поблагодарило Туркменистан за поддержку в связи с терактом

Посольство России в Ашхабаде выразило признательность руководству и гражданам Туркмении, соотечественникам и всем неравнодушным за сочувствие к трагедии, которая произошла в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

– С самого утра на электронную почту посольства приходят соболезнования, люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к российскому диппредставительству. В эти тяжелые часы как никогда ощущаем поддержку братского туркменского народа. Посольство глубоко скорбит вместе с родными и близкими погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в сообщении.

Согласно последним данным, число погибших в результате теракта превысило 140 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.