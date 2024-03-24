Памятник Янке Купале будет установлен в Ашхабаде

В южной части Ашхабада установят памятник белорусскому классику Янке Купале. Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на заявление посла Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыева журналистам.

В ходе своего в визита в Витебский государственный медицинский университет Н.Шагулыев, в частности отметил, что в этом году отмечается 300-летие великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. В ряду многочисленных мероприятий по этому случаю в октябре намечается приезд глав правительств многих стран и открытие на юге Ашхабада 60-метрового монумента поэту.

«Здесь же, на аллее разместятся памятники 25 классикам зарубежной литературы и искусства, в том числе классику литературы Беларуси Янке Купале», — сказал посол.

Творчество народного поэта Беларуси, драматурга, публициста Янки Купалы сравнивают с лучшими образцами мировой литературы, оно представляет собой настоящую энциклопедию жизни белорусского народа. Как никто из белорусских поэтов Купала содействовал формированию техники стихосложения, привнес свои ритмы, интонации, определил наиболее перспективные пути, по которым развивается белорусская поэзия.