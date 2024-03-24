Илон Маск анонсировал мозговой чип, способный вернуть зрение людям

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами, анонсировал новый продукт компании Neuralink – нейрочип Blindsight, способный вернуть зрение слепым людям. Об этом сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на аккаунт в соцсети.

Маск заявил, что Neuralink верит в возможность восстановить зрение даже у тех, кто был рождён слепым. Blindsight станет следующим продуктом компании после интерфейса Telepathy, позволяющего управлять устройствами силой мысли.

Чип уже тестируется на обезьянах, и, по словам Маска, эти испытания проходят без вреда для животных. На первых этапах Blindsight будет транслировать изображение низкого качества, но в дальнейшем его разрешение должно достигнуть уровня нормального человеческого зрения.

Ранее Neuralink опубликовала видео, где первый пациент с вживленным нейрочипом играет в шахматы, используя только силу мысли.