В Пекине прошел торжественный прием по случаю 300-летия туркменского классика Махтумкули

В столице КНР в отеле «Пекин Марриотт» прошел торжественный прием по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, организованный Посольством Туркменистана при активном содействии Китайской ассоциации конной индустрии и ее генерального секретаря Юе Гаофэнь.

Как сообщает МИЦ, мероприятие также было приурочено к Новрузу.

Посол Туркменистана в КНР Парахат Дурдыев в своем выступлении поздравил всех с праздником, отметив актуальность девиза текущего года в Туркменистане «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и значимость Новруза.

Участники мероприятия ознакомились с видеоматериалами о знаменитых туркменских скакунах, коврах, музыкальных инструментах, национальном танце «куштдепди», внесенных в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.