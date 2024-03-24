В Липецке состоялась международная конференция о влиянии творчества Махтумкули на русскую литературу

21 марта в рамках учреждённого ЮНЕСКО Всемирного дня поэзии в Липецком филиале РАНХиГС состоялась Международная научно-практическая конференция «Влияние творчества Махтумкули Фраги на русскую литературу».

Как сообщает издание «Литературная Россия», конференция была посвящена 300-летнему юбилею великого поэта Востока Махтумкули Фраги и совпала с праздником Новруз.

Форум отрыли директор Института финансов и устойчивого развития, проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Андрей Марголин, председатель Международного сообщества писательских союзов Юрий Коноплянников, известный российский и туркменский композитор Мамед Гусейнов, главный редактор журнала «Содружество искусств» Андрей Блиок, главный редактор журнала «Туркменистан» Михаил Переплеснин.

В конференции приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев, учёные из Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Индии, России. Также в онлайн-режиме к работе конференции подключились учёные, преподаватели и студенты филиалов РАНХиГС в регионах РФ и многочисленные студенты из Туркменистана, обучающиеся в российских вузах.

В зале звучали стихи Махтумкули Фраги на туркменском и русском языках, исполнялись национальные туркменские песни и танцы, была представлена национальная кухня в честь праздника Новруз.

От Туркменистана в работе форума участвовали учёные из Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, педагоги и студенты Туркменского государственного университета им. Махтумкули, Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммеда Азади, Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Международного университета гуманитарных наук и развития.

Выступившие на форуме отметили огромное влияние туркменского классика на русскую и мировую литературу, созвучие его стихов произведениям Пушкина, Державина, Жуковского. Русский писатель М. Салтыков-Щедрин называл Махтумкули восточным Шиллером. Интерес к Махтумкули ещё больше вырос в 20 веке, его переводили на русский язык Г. Шенгели, М. Тарловский, С. Иванов, Ю. Гордиенко, Ю. Нейман, Н. Гребнев, И. Сельвинский и другие известные российские поэты. Многие стихотворения Махтумкули, ставшие хрестоматийными, подарил русскоязычному читателю поэт и переводчик Арсений Тарковский.

Организаторами конференции выступили руководство Липецкого филиала РАНХиГС, председатель Липецкого отделения Общероссийской общественной организации писателей «Литературное сообщество писателей России (Литфонд) Андрей Новиков и литературный редактор информационно-аналитического журнала «Успех48», председатель Липецкой региональной организации «Союз писателей России» Александр Пономарёв, отмечает источник.