Белорусская универсальная товарная биржа планирует увеличить товарооборот с Туркменистаном

Белорусская универсальная товарная биржа в этом году планирует увеличить товарооборот с Туркменистаном за счет реализации экспортного потенциала биржевой площадки. Речь идет в основном о пиломатериалах, молочных продуктах и сахаре.

В этой связи состоялся визит в Ашхабад начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи, сообщает МИЦ.

В рамках визита, организованного Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Посольством Республики Беларусь в Туркменистане, был проведен ряд встреч с потенциальными импортерами лесопромышленного комплекса и предприятиями пищевой промышленности Туркменистана.

Также представитель БУТБ посетил Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана. Здесь он посетил сессионные биржевые торги, провел переговоры с руководством ГТСБТ.

В результате переговоров достигнута договоренность об обмене опытом, технологиями и методологическими наработками в сфере электронной биржевой торговли. На рассмотрении остался вопрос о возможности взаимной аккредитации биржевых брокеров БУТБ и ГТСБТ для участия в торгах на взаимных условиях, отмечает источник.