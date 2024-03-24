Археологи в шоке от микропластика в древних артефактах

Британские ученые из Йорка и Халла обнаружили микропластиковые частицы в археологических отложениях, датируемых I-II веками н.э. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Science of the Total Environment (STE).

Микропластик – это крошечные кусочки пластика размером от 1 микрометра до 5 миллиметров. Невооруженным глазом их не увидеть, но их влияние на науку и окружающую среду огромно.

«Мы считали эти археологические отложения нетронутыми, идеальными для исследований,» – говорит профессор Джон Шофилд. – «Но они оказались заражены пластиком. Это касается даже образцов, датируемых 1980-ми годами!»

Исследование выявило 16 разных типов микропластика как в современных, так и в архивных образцах отложений.

«Пластиковое загрязнение – это не просто экологическая проблема, это угроза археологической науке,» – утверждает Дэвид Дженнингс, генеральный директор York Archeology.

Микропластик меняет химический состав почвы, ускоряя разложение органических остатков. Это может лишить ученых ценных артефактов и информации о прошлом.

Археологам придется искать новые методы защиты археологических памятников от воздействия различных синтетических веществ, включая отходы пластмасс.