Xiaomi повышает цены на смартфоны: флагманы сравняются с iPhone

Xiaomi собирается повысить цены на свои смартфоны. Согласно финансовому отчету компании за 2023 год, средняя стоимость смартфонов техногиганта на территории материкового Китая выросла на 19%, достигнув максимального значения в истории компании, пишет портал Gadget Tendency.

Флагманские устройства Xiaomi, на которые пришлось 20% от всех поставок, оказались самыми успешными на рынке премиальных смартфонов. Компания занимает почти 17% рынка в сегменте от 555 до 835 долларов.

Выручка Xiaomi за прошлый год увеличилась на 126,3%, что является вторым по величине показателем за всю историю компании.

Глава Xiaomi Лю Вейбин заявил, что компания продолжит продвигать флагманские смартфоны. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на устройства Xiaomi в 2024 году. Так, стоимость нового флагмана Xiaomi 14 Ultra уже сейчас сравнима с ценой iPhone 15 Pro Max.