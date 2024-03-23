Realme представила бюджетный смартфон с управлением жестами и флагманской камерой

Компания Realme представила бюджетный смартфон Narzo 70 Pro 5G.

Как сообщает портал GSMArena, ключевой особенностью новинки стала технология управления жестами, которая позволяет пользователям управлять телефоном без физического контакта с экраном.

Устройство получило 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Realme Narzo 70 Pro 5G поступит в продажу в Индии по цене в 20 и 22 тыс. рупий (около 240 и 265 долларов) за версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.

Также смартфон имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем, защиту от пыли и брызг по стандарту IP54 и работает на базе Android 14 с прошивкой realme UI 5.0.