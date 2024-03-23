IFAB может изменить правило офсайда в футболе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность изменения правила определения офсайда. Новые правила, инициатором которых выступил Арсен Венгер, глава отдела развития футбола ФИФА, будут фиксировать положение вне игры только в том случае, если атакующий игрок опережает последнего защитника «всем телом», пишет РИА Новости.

В настоящее время офсайд фиксируется, если любая часть тела атакующего игрока, за исключением рук, находится ближе к воротам соперника, чем мяч и предпоследний игрок команды соперника (включая вратаря) в момент передачи.

Новые правила, которые уже тестируются с ноября 2023 года на юношеских турнирах в Италии и Швеции, могут сделать игру более атакующей и динамичной.

Окончательное решение о внесении изменений в правила будет принято IFAB не раньше февраля 2025 года.